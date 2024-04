Slot conferma: "Il Liverpool mi vuole e credo il Feyenoord mi lascerà andare"

Così in un'intervista a ESPN Arne Slot, attuale tecnico del Feyenoord e candidato numero uno a diventare il successore di Klopp

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Mi piacerebbe diventare il nuovo allenatore del Liverpool, la mia decisione è chiara. Feyenoord e Liverpool sono in trattativa, aspetto di vedere cosa ne verrà fuori. Sono fiducioso, in attesa che i club raggiungano un accordo”.

Così in un'intervista a ESPN Arne Slot, attuale tecnico del Feyenoord e candidato numero uno a diventare il successore di Klopp: "Credo che il Feyenoord mi lascerà andare al Liverpool perché sarebbe un passo enorme per me. Ci sono trattative in corso tra i club, io sono qui che aspetto... Sono felice al Feyenoord ma il Liverpool per me sarebbe una fantastica opportunità".