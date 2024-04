Calzona torna a parlare in conferenza: l'appuntamento prima della Roma

GIOVANILI PRIMAVERA, SHOW ALLA SALERNITANA: 5 GOL E PLAY-OFF PIÙ VICINI Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola Il Napoli Primavera ha battuto la Salernitana per 5-1 nella 27esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola LE ALTRE DI A UDINESE-ROMA, OGGI GLI ULTIMI 20'. MA LE FORMAZIONI POSSONO CAMBIARE Il regolamento infatti concede alle due squadre di poter cambiare i giocatori e utilizzare tutti quelli che sono tesserati per le due squadre Il regolamento infatti concede alle due squadre di poter cambiare i giocatori e utilizzare tutti quelli che sono tesserati per le due squadre