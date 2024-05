Orsi sul toto-allenatore: "Pioli ha sofferto Ibra, a Gasp serve tempo. Italiano è europeo..."

L'ex portiere ed allenatore, Nando Orsi, è intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su Televomero parlando dei temi legati al momento del Napoli.

"Obiettivo Conference per il Napoli? Bisogna prendere atto che, dopo un campionato del genere, nessuna squadra può godere di un calendario favorevole. Una squadra di calcio deve sempre lottare per i massimi obiettivi, gli azzurri questa stagione hanno dimostrato di meritare solo questa coppa e dunque è giusto che eventualmente vi partecipino. Servirà anche giocarla con la testa giusta per puntare a vincerla. Anche se di terza serie, è comunque un trofeo europeo che ti dà la possibilità di avere maggiore visibilità e poter partecipare l'anno dopo all'Europa League. Prossime quattro partite? Quando si fanno troppe tabelle, significa che non ci si rende conto del campionato che ha disputato il Napoli quest'anno.

Nuovo allenatore? Dopo il mancato arrivo di Conte, non si può commettere l'errore di pensare che chi verrà sia solo un'alternativa. Si ripeterebbe l'errore dello scorso anno. Ogni nome accostato al Napoli ha le sue caratteristiche: Gasperini avrebbe bisogno di 1/2 anni per plasmare la squadra, Italiano è un allenatore molto europeo ma il pubblico dovrebbe abituarsi anche all'idea di perdere qualche gara in contropiede al 93', Pioli è un allenatore che a Milano ha fatto bene ma ha sofferto molto dall'arrivo in società di Ibrahimovic".