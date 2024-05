Tmw su Conte-Napoli: "Ha sul tavolo 6,5mln a stagione, ma l'offerta varrà davvero?"

Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione tra il Napoli e Antonio Conte

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Andrea Losapio, giornalista, nel suo editoriale suTuttomercatoweb.com fa il punto della situazione tra il Napoli e Antonio Conte, con la piazza partenopea che accoglierebbe a braccia aperte il tecnico leccese, ma la trattativa ad oggi sembra sia in stand-by: "Come per il Napoli, del resto, con Conte che ha parlato con alcuni giocatori già da inizio della scorsa settimana. Per capire la situazione. Anche se qui, come abbiamo capito un anno fa quando arrivavano Rudi Garcia e Meluso (entrambi delegittimati abbastanza alla svelta, forse anche troppo), la scelta è di una sola persona.

E l'eventuale bluff di De Laurentiis non è leggibile. Conte ha sul tavolo una proposta da 6,5 milioni annui, per tre stagioni. Ma l'offerta varrà davvero? Ma magari non è che alla fine prende Pioli? O Italiano? Oppure Gasperini? Ecco, quest'ultimo avrebbe anche dato il suo ok, ma alla fine Percassi non lo farà mai partire. Come per Messi al Barcellona anni fa: rinnovo per un altro anno e magari asticella ancora più alta, anche se fra Coppa Italia ed Europa League c'è ben più di un sogno a Bergamo".

Su un possibile approdo di Antonio Conte al Milan: "Situazione di Conte: vuole tornare in Italia. Il Chelsea punta Tuchel (anche questo è inspiegabile, ma ok), Conte non ha mai avuto contatti con il Milan. E perché? Semplicemente perché il budget non permetterebbe di prenderlo. I rossoneri vogliono vivere sulla sostenibilità finanziaria e non demandare, non esagerare, perché sanno benissimo che l'obolo che esce in qualche modo deve rientrare. Vero che RedBird vuole vincere, ma è altrettanto chiaro che per alzare trofei serve investire. Molto, troppo, forse fuori tasche per quelle che sono le possibilità italiane. Quindi impossibile Klopp, come altri, del resto. Conte accetterebbe il Milan per chiudere il tris di strisciate (Inter, Milan e Juventus, appunto) e cercare di vincere lo Scudetto. Ma quanto chiede? Discorso sensato sullo stipendio, ancor di più sugli acquisti".