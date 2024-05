Anellucci punge: “Niente Conte? Per avere un grande allenatore, serve una grande società”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, procuratore sportivo.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, procuratore sportivo.

Una settimana fa si dava Conte vicinissimo, addirittura in cerca di casa a Posillipo, oggi invece sembra essere saltato tutto. Qual è la verità?

“Credo di essere stato uno dei primi ad aver sempre detto ‘ragazzi, non ascoltate determinate situazioni’. Faccio una premessa, e con questo non voglio denigrare il lavoro svolto in questi anni dal presidente De Laurentiis. Ci sono società e società, ed alcune non hanno la caratura per gestire certi tecnici. Per poter avere un grande allenatore, devi avere una grande società. È quello che è successo con Ancelotti, che è andato via quando sembrava essere bollito. Non sono società stabilizzate nel top dei club europei. Devono puntare ad allenatori che possano riuscire a gestire. È la realtà. Ci sono determinati club che devono andare su allenatori che possono sopportare e supportare. Dunque, credo che il Napoli andrà su profili come Italiano e Pioli”.