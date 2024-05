Da Udine lanciano Cannavaro: "La prima vittoria in Serie A proprio contro il Napoli"

Il Napoli sarà sempre un avversario speciale per Fabio Cannavaro, il campione del mondo napoletano che al San Paolo faceva il raccattapalle

Il Napoli sarà sempre un avversario speciale per Fabio Cannavaro, il campione del mondo napoletano che al San Paolo faceva il raccattapalle prima di debuttare in prima squadra. Il quotidiano Messaggero Veneto racconta che il legame con Napoli è speciale, poteva anche rientrare nella galassia De Laurentiis quando a febbraio fu cercato per il Bari, ma non se ne fece niente anche perché i tifosi pugliesi si opposero.

Ora proverà a vincere, nonostante le assenze, per rilanciarsi nel rush finale centrando la prima vittoria ad Udine ma anche la prima in Serie A da allenatore. Sembra esserci un'aria nuova, positiva, soprattutto in vista poi di Lecce, Empoli e Frosinone. La testa ora però è sul Napoli, la salvezza passa dalla sfida al suo passato: una grande chance per salvare la categoria e conquistarsi la riconferma.