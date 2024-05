“Te piac a’ pizza”, siparietto in conferenza con Pioli sorridente: “Amo i cappelletti…”

Mancano quattro giornate alla fine del campionato ed il Milan si gioca ancora il secondo posto.

Nella conferenza stampa pre Milan-Genoa l'argomento chiave è stato il futuro di Stefano Pioli, che sembra essere arrivato alla fine del suo percorso in rossonero. Il tecnico è stato anche protagonista di un curioso siparietto con Franco Ordine. Rispondendo ad una domanda del giornalista legata alle tante voci che in questi giorni legano il suo futuro a quello del Napoli, l'allenatore ha risposto con il sorriso.

Te piac a’ pizza? "A me piacciono i cappelletti in brodo, perché son di Parma... (ride, ndr) Faccio i complimenti a Pecchia per la promozione, lui può stare tranquillo...".