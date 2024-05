Repubblica - ADL ha scelto Pioli: c'è l'accordo verbale! Conte non ha mai aperto realmente

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha virato con decisione sull’attuale tecnico del Milan che al termine della stagione lascerà la panchina rossonera

TuttoNapoli.net

Il Napoli ha scelto Stefano Pioli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha virato con decisione sull’attuale tecnico del Milan che al termine della stagione lascerà la panchina rossonera dopo stagioni importanti, con tanto di scudetto e semifinale Champions raggiunta. Lo scrive quest'oggi l'edizione on line del quotidiano La Repubblica

Dopo averci provato con Conte, Aurelio De Laurentiis è orientato a chiudere con l'attuale tecnico del Milan che saluterà i rossoneri a fine stagione: "I contatti con l'entourage del tecnico vanno avanti da settimane e nelle ultime ore è arrivato anche l'accordo verbale per un biennale con opzione per la terza stagione". Pioli dunque ha battuto anche la concorrenza di Vincenzo Italiano ed a meno di clamorose sorprese Pioli sarà il prossimo tecnico del Napoli. Secondo Repubblica, inoltre, ADL ci ha provato seriamente per Conte che però "non ha mai aperto realisticamente all'ipotesi".