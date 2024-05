Improta sul nuovo allenatore: “Faccio il nome di Tedesco. C’è anche un piccolo indizio…”

Gianni Improta, ex calciatore azzurro, è intervenuto a Extra time Zona Napoli su Prima Tivvù

Gianni Improta, ex calciatore azzurro, è intervenuto a Extra time Zona Napoli su Prima Tivvù parlando anche del prossimo allenatore del Napoli: “Nuovo allenatore del Napoli? Io mi aspetto una sorpresa, faccio il nome di Tedesco, il ct del Belgio. C’è un piccolo indizio: ho letto che il Napoli è interessato a un giocatore che gioca in Belgio (Denkey, ndr), lui allena la nazionale e per me questo può essere un indizio.

Il costo di questo calciatore è di circa 20 milioni, è un giovane, un 2000. Su 28 gare in campionato ha segnato 26 gol”.