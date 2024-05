L'Inter perde 1-0 e dà speranza al Sassuolo: 2° ko in campionato con i neroverdi

Termina sul risultato di 1-0 la gara del Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter, valida per la 35esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 1-0 la gara del Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter, valida per la 35esima giornata di Serie A. I nerazzurri che prima di oggi avevano perso solo nell'1-0 d'andata a San Siro, trovano la seconda sconfitta stagionale ancora contro i neroverdi. Il gol decisivo arriva al 20esimo minuto: Doig scippa il pallone a Dumfries e serve a centro area Armand Laurienté, che col destro infila Audero.Tre punti fondamentali per la squadra di Ballardini che rientra improvvisamente in corsa salvezza, portandosi a -2 punti da Empoli, Frosinone e Verona che giocheranno domani.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A

Inter 89*

Milan 70

Juventus 65

Bologna 64*

Roma 59

Atalanta 57**

Lazio 56*

Fiorentina 50**

Napoli 50

Torino 47*

Monza 45*

Genoa 42

Lecce 36

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Frosinone 31

Empoli 31

Sassuolo 29*

Udinese 29

Salernitana 15

* una partita in più

** Una partita in meno

Il programma del 35° turno.

Torino-Bologna venerdì 0-0

Monza-Lazio sabato 2-2

Sassuolo-Inter sabato 1-0

Cagliari-Lecce domenica h12.30

Empoli-Frosinone domenica h15.00

Hellas Verona-Fiorentina domenica h15.00

Milan-Genoa domenica h18.00

Roma-Juventus domenica h20.45

Salernitana-Atalanta lunedì h18.00

Udinese-Napoli lunedì h20.45