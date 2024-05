Ancelotti campione di Spagna col Real Madrid: arrivano i complimenti della SSCNapoli

Attraverso il profilo ufficiale X, la SSCNapoli si è complimentata con mister Carlo Ancelotti per essere diventato campione di Spagna con il Real Madrid

Attraverso il profilo ufficiale X, la SSCNapoli si è complimentata con mister Carlo Ancelotti per essere diventato campione di Spagna con il Real Madrid: "Complimenti Mister Ancelotti!", seguito dall'emoticon dell'applauso. L'attuale tecnico dei Blancos è stato allenatore del Napoli nella stagione 2018/19 e per circa metà di quella successiva, quando arrivò poi l'esonero per il famoso ammutinamento avvenuto nello spogliatoio.

"Re Carlo", come è soprannominato per il suo palmares vincente, conquista col suo Real Madrid la Liga 2023/24 che è la 36esima volta nella storia del club, quest'anno arrivata con ben tre giornate d'anticipo. Dopo il successo odierno per 3-0 contro il Cadice (reti di Brahim Diaz, Bellingham, Joselu), i Blancos hanno guardato con attenzione e speranza alla partita del Barcellona secondo in classifica, che ha poi perso 4-2 contro il Girona.