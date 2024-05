Si ferma Kvaratskhelia! Ha svolto personalizzato in palestra, il motivo

Come annunciato dalla società partenopea nel consueto report, Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato in gruppo per un infortunio.

Questa mattina il Napoli si è allenato all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno in vista della gara contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A.

Come annunciato dalla società partenopea nel consueto report, Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato in gruppo per un infortunio. Di seguito lo stralcio del comunicato a lui dedicato: "Kvaratskhelia, in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell'allenamento di ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra”. Problema non di grande entità, ma quanto basta chiaramente a metterlo a rischio per la sfida di Udine di lunedì sera.