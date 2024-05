Galtier sulla scorsa estate: "Napoli? Contatti non diretti, ero sotto contratto..."

"Vittima di una vendetta”, ha detto Galtier, che ha puntato il dito contro l'ex dt del Nizza, che lo aveva accusato di escludere giocatori di colore

Il suo nome era ad un certo punto quello più gettonato per sostituire Spalletti, appena prima dell'annuncio di Rudi Garcia. Quest'oggi, intervistato dall'Equipe, l'ex tecnico del Psg Christophe Galtier s'è difeso dalle accuse di razzismo ai tempi del Nizza ed ha parlato anche dei rumors sul Napoli.

"Sono stato vittima di una vendetta”, ha detto Galtier, che ha puntato il dito contro l'ex d.t. del Nizza, che di fatto lo aveva accusato di escludere giocatori di colore e musulmani. Ora è pronto a tornare in Europa, lui che ha sfiorato l'Italia ed è tra i nomi per la panchina del Milan: "Ero ancora sotto contratto con il PSG e non ho avuto contatti diretti con il Napoli. Milan? È lusinghiero ma non ho parlato con i dirigenti. Mi sembra di capire che abbiano scelto Lopetegui...".

Il Marsiglia lo ha chiamato: "Il giorno in cui ho deciso di non andare all'OM è stato il momento più difficile della mia carriera ", ha detto Galtier. Non ho seguito il consiglio di mia moglie perché i tempi non erano maturi. Nel profondo sentivo di non avere il diritto di associare inconsapevolmente e controvoglia il club al mio caso in tribunale. La pressione sarebbe cresciuta e avrei speso energie per difendermi. Ho detto no come un grande segno di rispetto per il club e per il presidente Longoria".