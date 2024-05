Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi fa turnover, 5 big in panchina

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter, valida per la 35esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter, valida per la 35esima giornata di Serie A. Per i padroni di casa, Ballardini conferma la difesa a tre con Erlic, Kumbulla e Ferrari. A centrocampo gioca a sorpresa Lipani insieme a Matheus Henrique e Thorstvedt. Davanti Laurienté agirà alle spalle di Pinamonti.

In casa Inter, mister Inzaghi fa turnover. In panchina cinque titolarissimi a partire dal portiere, con Audero al posto di Sommer. In retroguardia Pavard ha vinto il ballottaggio con Bisseck, mentre De Vrij sostituisce l'infortunato Acerbi, completa il terzetto difensivo Bastoni. Sulle fasce scelti Dumfries e Carlos Augusto, con in mezzo Asllani e Frattesi insieme a Mkhitaryan. In attacco c'è Sanchez a fare coppia con Lautaro Martinez.

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Lipani, Henrique, Thorstvedt, Doig; Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Lautaro. All. Inzaghi.