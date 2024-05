Roma, l’onestà di De Rossi su Pioli: “A Milano l’hanno massacrato, ma gara fu equilibrata"

"In conferenza stampa mi sono accorto a Milano di come volevano massacrare Pioli".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Juventus, Daniele Rossi, tecnico della Roma, è tornato a parlare della sconfitta in Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole riportate da sportmediaset.it: "Lezione di calcio del Bayer Leverkusen? Ho letto di una lezione mia a Pioli e invece è stata una gara equilibrata, la stessa cosa relativamente a De Zerbi col Brighton: non c'erano quattro gol di differenza con loro all'Olimpico.

Io non mi lodo da solo quando vedo che le partite in realtà sono equilibrate. Il risultato però orienta e spesso offusca. In conferenza stampa mi sono accorto a Milano di come volevano massacrare Pioli. Purtroppo non tutti, senza offendere, hanno i mezzi per analizzare bene ciò che accade in campo. Il vento del risultato orienta”.