Malfitano: “Altro che Conference, per me anche l’Europa League sarebbe un fallimento!”

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Extra time Zona Napoli su Prima Tivvù: “Che non passi la Conference League come la panacea ai mali di quest’anno. Sarebbe l’errore più grande che si possa commettere, ovvero eliminare tutto ciò che è successo. Per me anche la Conference sarebbe un fallimento, lo sarebbe l’Europa League, figuratevi la Conference”.