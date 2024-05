Osimhen si scatena contro l’Udinese: è andato a segno in ciascuna delle ultime 5 sfide

Victor Osimhen è andato a segno in ciascuna delle ultime cinque sfide all’Udinese in Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è andato a segno in ciascuna delle ultime cinque sfide all’Udinese in Serie A. Solo due giocatori del Napoli hanno trovato la rete in sei presenze di fila contro una singola squadra nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria: Gonzalo Higuaín contro la Lazio tra il 2013 e il 2016 e Dries Mertens contro il Bologna tra il 2016 e il 2019. A riportare il dato statistico è Opta.