"Bravi con la Roma, ripetete quella prova!", ieri ADL a Castel Volturno con l'obiettivo Europa

Francesco Calzona non ha perso le speranze di una riconferma e Aurelio De Laurentiis una riflessione in questo senso la sta facendo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona non ha perso le speranze di una riconferma e Aurelio De Laurentiis una riflessione in questo senso la sta facendo. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, sottolineando che non sono dello 0% le chance di riconferma del tecnico perché con ADL il rapporto è intatto, ne apprezza la disponibilità alle esigenze societari, la capacità di affrontare le tensioni di spogliatoio, ma anche il gioco e alcune statistiche tornate dominanti: occasioni create, tiri e tiri in porta dove il Napoli comanda di nuovo in Serie A.

Il presidente ha apprezzato, nonostante il risultato, anche la prova contro la Roma. Non a caso ieri ADL nella sua visita a Castel Volturno ha chiesto alla squadra di ripetere proprio la prova offerta con la Roma perché l'obiettivo è di conservare l'Europa, una continuità a cui tiene moltissimo. Serve "ripetere in queste ultime gare la prestazione con la Roma, dove siete stati molto bravi", le parole di ADL riportate dal quotidiano napoletano.