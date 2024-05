L’agente Camozzi controcorrente: “Ho buone sensazioni sull’arrivo di Conte a Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, per la trasmissione Azzurro99, Franco Camozzi, agente FIFA, ha dichiarato

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, per la trasmissione Azzurro99, Franco Camozzi, agente FIFA, ha dichiarato: “Il Napoli prima di pensare al mercato, deve ragione sull’allenatore. Conte? sicuramente è un tecnico di livello ed è in ottica Napoli. Il modulo non è un problema, anzi. Ci si riesce ad adattare perché è un allenatore fondamentale. Poi è normale che se scegliesse il 3-5-2, si dovrebbe capire come spostare Kvara.

Conte favorito per la panchina? In Italia se deve allenare un club, penso che sia un suo desiderio allenare il Napoli, ha sempre detto di voler allenare una squadra del Centro Sud. Non è un’ipotesi lontana dalla realtà. Da quello che sento in giro, poi lui ha voglia di stare in Italia. Ho buone sensazioni su un suo possibile approdo a Napoli.

Mercato? Un Napoli senza Osimhen può fare un buon mercato, anche perché ci si è legati troppo ai nomi, si deve ragionare più nell’ottica della squadra. L’Inter ha cambiato 12 giocatori ed ha vinto lo scudetto”.