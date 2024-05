Il Real Madrid è campione di Spagna: il ko per 4-2 del Barça consegna il titolo ai Blancos

Mancava soltanto l'aritmetica, adesso è ufficiale: il Real Madrid è Campione di Spagna. Ad Ancelotti e i suoi uomini va La Liga 2023/24

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Mancava soltanto l'aritmetica, adesso è ufficiale: il Real Madrid è Campione di Spagna. Ad Ancelotti e i suoi uomini va La Liga 2023/24, con ben tre giornate d'anticipo. Dopo il successo odierno per 3-0 contro il Cadice (reti di Brahim Diaz, Bellingham, Joselu), i Blancos hanno guardato con attenzione e speranza alla partita del Barcellona secondo in classifica.

Ad attendere i blaugrana c'era il Girona, che quest'anno sta vivendo una vera e propria favola e lo conferma la vittoria di oggi. Nonostante gli uomini di Xavi siano passati due volte in vantaggio, la squadra di Michel ha sempre avuto la forza di riprenderla riuscendo persino a ribaltare il risultato nel finale, firmando un sonoro 4-2 (reti di Gutierrez, Dovbyk e doppietta di Portu per il Girona, reti di Christensen e Lewandowski per il Barcellona). Vittoria che sancisce non solo la conquista del titolo per il Real Madrid, ma anche il sorpasso del Girona che supera il Barça al secondo posto, assicurandosi una storica qualificazione alla prossima Champions League (per la prima volta nella storia del club).