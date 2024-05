Incredibile Maignan, un anno su tre ai box: il Milan valuta una sua possibile cessione

In tre stagioni rossonere Mike Maignan ha saltato per infortunio ben 39 gare, l’equivalente di un’intera stagione.

In tre stagioni rossonere Mike Maignan ha saltato per infortunio ben 39 gare, l’equivalente di un’intera stagione. Il numero è impressionante soprattutto perché si tratta di un portiere, che solitamente hanno meno infortuni nei giocatori di movimento, ma da quando è al Milan il portiere francese ha subito almeno un ko a stagione.

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, anche per questo motivo i rossoneri riflettono sul futuro e sul rinnovo, che al momento non sembra più essere così scontato come un tempo. Maignan vorrebbe percepire almeno l’ingaggio di Leao, che arriva a 7 milioni con una serie di bonus, ma è una cifra che difficilmente verrà raggiunta. E il Milan starebbe valutando anche una possibile cessione dell'estremo difensore francese per fare cassa: in caso di offerta importante il club potrebbe monetizzare, come accaduto lo scorso anno con Tonali.