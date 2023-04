Portici, il Sindaco 'tassa' gli amministratori (anche uno juventino) per manifesti scudetto

A Portici ci sono manifesti affissi in città, i cittadini, il sindaco Cuomo, gli amministratori tutti tifosi del Napoli esprimono i complimenti al Napoli

A Portici ci sono manifesti affissi in città, i cittadini, il sindaco Cuomo, gli amministratori tutti tifosi del Napoli esprimono i complimenti al Napoli per il trionfo con lo Scudetto. La curiosità è che c'è stata autotassazione da parte degli amministratori e a pagare è stato anche un consigliere ma di fede juventina. Doppia beffa per lui. Una iniziativa goliardica che ha divertito tutti i partecipanti. La foto che testimonia l'avvenuta partecipazione con la quota simbolica: