Cosa deciderà Gasperini? Domani l'incontro con l’Atalanta: pronto il rinnovo

Dopo una notte magica, dopo il 3-0 contro il Bayer Leverkusen e l'Europa League al cielo, è tempo di futuro per Gian Piero Gasperini e l'Atalanta. Domani l'incontro con la famiglia Percassi per decidere se andare avanti insieme o ascoltare le sirene di una big come il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

A confermarlo su X anche Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: “Venerdì l'Atalanta incontrerà Gian Piero Gasperini per aprire la trattativa sul nuovo contratto. Il contratto attuale scade nel giugno 2025 ma l'Atalanta offrirà a Gasperini un nuovo contratto a lungo termine. Adesso tocca a Gasperini”.

