Da Firenze: "Italiano forse non maturo per il Napoli per il suo calcio estremo"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, sito specializzato di calciomercato, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche del futuro di Vincenzo Italiano: "La squadra di Pioli non è andata oltre il pari contro un sempre più sorprendente Genoa. Hanno fatto bene i dirigenti del Grifone a confermare Gilardino. Uno dei tecnici emergenti che così esce dal mercato allenatori. Mercato dove invece “gioca” ormai da giorni Pioli.

Ho la sensazione che il Normal One potrebbe essere la via di mezzo giusta per la panchina del Napoli. Un sano compromesso tra Conte, che chiede un ingaggio fuori dai parametri di De Laurentiis e il giovane Italiano che forse non è ancora maturo con il suo calcio estremo per una piazza complicata come Napoli. Vedremo. La sensazione è che tocchi proprio al Napoli dare al via al valzer di allenatori. Con il Milan in scia. E se Conte finisse proprio in rossonero?".