Dalla Spagna - Lobotka solo un piano B per il Barça, ma piace molto un altro azzurro

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario Gago, Radio Onda Cero: “Il mio giudizio su Dovbyk? Forse costa anche più di 30/40 milioni di euro. È stato un giocatore chiave per far giocare il Girona in Europa la prossima stagione. Dà la possibilità alla squadra di tenere il baricentro molto alto. Sarà cercato da tanti altri club, il Napoli sembra essere stato il primo ad inserirsi perché dopo Osimhen avrà questi soldi da spendere. Bisogna capire se può adattarsi al gioco del prossimo Napoli. Ha dimostrato di essere un punto di riferimento offensivo. Stiamo parlando di uno con un fisico molto algo, fisicamente tiene tanto, ma non è la sua caratteristica principale la velocità nei contropiedi. Ha fatto tanti gol su cross. Sul punto di vista fisico per andare di testa e segnare sui cross, potrebbe arrivare al Napoli al posto di Osimhen. C’è anche David che è un profilo diverso valutato dal Napoli. Dovbyk è un giocatore molto tecnico, batte i rigori ed ha segnato qualche gol anche col destro. Bisogna capire se potrebbe adattarsi a questo ritmo altissimo del Napoli. Il Girona gioca ad un ritmo altissimo, ma nei contropiede bisogna andare molto veloce.

Se Xavi potrebbe chiedere al Barcellona di prendere Lobotka e Kvaratskhelia? In Spagna si parla del fatto che a Xavi piacerebbe avere Kvaratskhelia sulla fascia. Il Barcellona per la prossima estate ha bisogno di un centrocampista che giochi dove c’era Busquets. Quest’anno non c’è stato qualcuno in quel ruolo. In quella posizione lì, Lobotka dovrebbe evolversi un po’, dovrebbe crescere. Il sogno del Barcellona è Kimmich, anche se è molto difficile. Lobotka è un piano B.

Guido Rodriguez? È un giocatore che gioca basso davanti alla difesa. Nel Betis ha il compito di tenere la posizione. Nel Betis siamo c’è periodo un po’ strano, dipende da cosa accadrà con Manuel Pellegrini. Guido Rodriguez è in scadenza, bisogna capire se continuerà al Betis. È molto utile come giocatore per il Betis”.