CdM - Per la panchina resta viva la pista Pecchia. Direttore sportivo: ADL pressa Accardi

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere del Mezzogiorno di stamani fa il punto sul futuro del Napoli tra dirigenza e panchina, che ancora appare tutt’altro che chiaro e definito.

Il nome più caldo per succedere eventualmente a Meluso nella carica di direttore sportivo, scrive il quotidiano, è quello di Pietro Accardi, oggi uomo mercato dell’Empoli in cui opera con maestria da diversi anni. Soprattutto, si legge, è mosso dalla stessa filosofia che ha riportato il Napoli in cima al calcio italiano: riuscire a pescare il talento con la capacità di fare scouting e valorizzarlo in un contesto che funzioni.

Per quanto riguarda la panchina, che sarà liberata da Francesco Calzona (attualmente impegnato da commissario tecnico della Slovacchia) il prossimo 30 giugno. Tra i vari nomi che si susseguono con puntualità ormai da mesi (Italiano della Fiorentina, Palladino del Monza e Farioli del Nizza) potrebbe trovare posto anche Fabio Pecchia, oggi primo in classifica in Serie B col Parma e già azzurro quando era calciatore.