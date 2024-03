Gazzetta - ADL non aspetterà Conte: c'è un altro favorito per la panchina

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: “De Laurentiis è capace di capire cosa è possibile e si orienterà verso una soluzione possibile. Conte si sta guardando intorno, la sua aspirazione è tornare alla Juve, ma questo non sarà possibile. Non immagino che De Laurentiis resterà appeso alle decisioni altrui e Italiano, tra tutti i nomi, è in scadenza di contratto e c’è un’aria di separazione da casa Viola e tra le opzioni possibili c’è proprio Italiano. Conte e Pioli sono opzioni che non dipendono solo da De Laurentiis, ma ecco non penso che De Laurentiis resti ad aspettarli.

La prateria che si va a percorrere è inesplorata: sarà un Napoli nuovo sotto tanti punti di vista e De Laurentiis deve immaginare un nuovo percorso con protagonisti coerenti tra loro. Vedremo se De Laurentiis vorrà un direttore sportivo giovane o navigato, credo che occorra un uomo di esperienza, è un ruolo da non sottovalutare. Se il proprietario del Napoli ha ottenuto risultati mettendosi al centro del mondo è difficile pensare che lo deleghi come avviene in molte società dove c’è un manager che ha una sua autonomia. E’ più semplice augurarsi che vengano scelti dei nomi che si calino nella realtà e creino quell’alchimia che hanno creato Spalletti e Giuntoli”.