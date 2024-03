Gazzetta rivela: "ADL catturato da due allenatori emergenti"

Non solo Conte o Italiano per la panchina del Napoli. L’attenzione di De Laurentiis è stata catturata anche da due allenatori emergenti

Non solo Conte o Italiano per la panchina del Napoli. L’attenzione di De Laurentiis è stata catturata anche da due allenatori emergenti come Raffaele Palladino e Alberto Gilardino, che stanno conquistando una salvezza più che serena. In particolare c’è una parte della dirigenza che spinge per la candidatura dell’allenatore del Monza, che peraltro è anche di origini napoletane e soprattutto sembra il più propenso dei due a cambiare aria.

Il Genoa, invece, ha fretta di blindare Gilardino con un rinnovo contrattuale, così da respingere le avances di club più blasonati, attirati dall’ottimo lavoro svolto finora. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.