Il Roma - Napoli su Denkey del Cercle Brugge per sostituire Osimhen

Come scrive Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, sul quotidiano oggi in edicola, Kevin Denkey del Cercle Brugge, 23 gol quest'anno, anni 23, nazionale del Togo, entra nel mirino del Napoli per il dopo Osimhen. In questa stagione numeri impressionanti per l'attaccante africano. C'è anche il greco dell'Az Pavlidis. Primi nomi dunque per il ruolo di centravanti in vista della prossima stagione.