Sky DE - De Zerbi, non solo il Barça: è sulla lista del Bayern Monaco se salta Alonso

Come riportato dal giornalista di Sky Sport DE Florian Plettenberg attraverso il suo profilo X, il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce di Roberto De Zerbi. Il club bavarese non ha ancora avviato i colloqui, perché il primo nome sulla lista rimane quello di Xabi Alonso. Tuttavia non è stata presa ancora una decisione definitiva: se la trattativa col tecnico del Bayer Leverkusen dovesse saltare, allora quella dell'ex Sassuolo potrebbe essere una pista concreta, sondata però anche dal Barcellona.

🚨News De Zerbi: As always reported and revealed four weeks ago, the 44 y/o is one of the top favorites for FC Bayern if Alonso's transfer doesn't work out ✔️



➡️ Eberl, a big fan of De Zerbi

➡️ And: Bayern are doing their homework. Of course, there have been talks in the… pic.twitter.com/XW0aAiYAPS