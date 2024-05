Cds - Sudakov, il prezzo sale: Napoli e Juve verso altri obiettivi

Juventus e Napoli sono state avvisate: lo Shakthar Donetsk ha alzato il prezzo per Georgiy Sudakov

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Juventus e Napoli sono state avvisate: lo Shakthar Donetsk ha alzato il prezzo per Georgiy Sudakov. Come riportato anche dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la società ucraina vuole fare cassa con il centrocampista 21enne ma durante la prossima sessione di mercato serviranno più di 50 milioni di euro più bonus per acquistarlo. Il Napoli a gennaio è andata vicina al colpo, offrendo ben 40 milioni di euro che non hanno accontentato il club ucraino.

Adesso la situazione è cambiata, visto che Sudakov è richiestissimo anche in Inghilterra e in tante altre parti d'Europa. Il duello tra bianconeri e azzurri dunque sembra destinato a spegnersi, dati i costi dell'operazione.