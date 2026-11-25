Zirkzee nome caldo! Sportitalia: "Possibile blitz per approfondire"

Calciomercato Napoli, Zirkzee piace molto al ds Manna

Joshua Zirkzee nome caldo per gennaio. Il Napoli ci pensa e può fare sul serio come ha scritto sul suo sito l'esperto di mercato Alfredo Pedullà: "Vi abbiamo già parlato di Sebastiano Esposito, un altro nome da seguire. Ma non passa inosservato Joshua Zirkzee, da almeno quattro o cinque sessioni di mercato nella lista di diversi club di Serie A. Al Napoli piace e negli ultimi dieci di agosto aveva sondato, non escludiamo che nel giro di 7-10 giorni possa esserci un blitz in Inghilterra per approfondire. Il minutaggio di Zirkzee con il Manchester United è sempre basso, l’avvento di Pochettino potrebbe non modificare gli scenari. E proprio per questo motivo il Napoli resta tra i club più attenti al futuro dell’attaccante olandese".

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