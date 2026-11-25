Finisce l'era Meret? Schira: "Napoli sta pensando a un giovane con Milinkovic"

Il Napoli continua a lavorare sulla programmazione futura, con particolare attenzione alla situazione contrattuale di alcuni elementi della rosa. Tra questi ci sono Stanislav Lobotka e Alex Meret, due situazioni che la società azzurra sta valutando con tempistiche e prospettive differenti. A fare il punto è Nicolò Schira, esperto di calciomercato, intervenuto sul proprio canale YouTube.

Lobotka, rinnovo senza fretta: decisione in primavera

Per quanto riguarda il centrocampista slovacco, il Napoli può contare su una clausola che gli consentirebbe di prolungare il contratto fino al 2028. La società non sembra avere particolare fretta e prenderà in considerazione l'esercizio dell'opzione nel corso della prossima primavera. Una situazione che, almeno per il momento, non desta preoccupazioni in casa azzurra.

Meret, futuro in bilico: cala la permanenza

Diverso il discorso per Alex Meret, il cui contratto è in scadenza nel 2027. Secondo Schira, il Napoli starebbe valutando diverse soluzioni per il futuro della porta, prendendo in considerazione anche la possibilità di puntare su Milinkovic-Savic e affiancargli un giovane portiere. L'esperto ha spiegato che "per ora sono in calo le possibilità di permanenza di Meret al Napoli". I ragionamenti della dirigenza sono ancora in corso e non sono escluse novità nei prossimi mesi.