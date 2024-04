Osimhen andrà via: non c'è solo il PSG, può tornare in auge un'altra pista

Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Victor Osimhen, centravanti nigeriano in uscita dal Napoli. 26.04.2024 19:00 di Redazione Tutto Napoli.net @tuttonapoli vedi letture diTwitter: TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Victor Osimhen, centravanti nigeriano in uscita dal Napoli. Nel rinnovo di contratto sottoscritto lo scorso dicembre è stata inserita una clausola risolutoria da 120-130 milioni di euro e a quella cifra il presidente De Laurentiis vorrebbe cederlo in estate. Al momento - si legge - il club che più di tutti gli altri sta pensando a Osimhen è il Paris Saint-Germain, società campione di Francia in carica che in estate dovrà sostituire Kylian Mbappé. Occhio però anche all'Al-Hilal, società di Saudi Pro League che ci provò già la scorsa estate ricevendo un secco rifiuto da De Laurentiis. Ora però lo scenario è decisamente cambiato. Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione