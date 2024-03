Pres. Atalanta non cita il Napoli ma conferma tutto: "In estate rifiutato grossa offerta per Koopmeiners"

Teun Koopmeiners sacrificato di lusso dell'Atalanta? Nell'intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo, l'ad bergamasco Luca Percassi ha chiarito 27.03.2024 16:20 di Redazione Tutto Napoli.net @tuttonapoli vedi letture diTwitter: TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Teun Koopmeiners sacrificato di lusso dell'Atalanta? Nell'intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo, l'ad bergamasco Luca Percassi ha chiarito futuro e anche passato del centrocampista olandese: "Come sempre valuteremo a fine campionato, finché l'Atalanta è in corsa non tratta i propri giocatori. Nel caso specifico - rivela Percassi - l'estate scorsa abbiamo rifiutato un'offerta molto significativa (del Napoli, ndr) e a settembre ha rinnovato il contratto fino al 2028. Non ha mai chiesto di essere ceduto, anche perché è l'Atalanta che decide chi vende, e non ci faremo mai condizionare da alcuna pressione. A fine stagione valuteremo tutti gli aspetti e decideremo se e chi cedere". Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione