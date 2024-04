Real elimina il City, Azzi: "Solo a Napoli non ha funzionato il carisma di Ancelotti"

"Campioni che difendono per 120' con umiltà, come gregari, accettando l'idea che solo così avranno una chance per vincere".

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato su X la vittoria ai rigori del Real Madrid di Ancelotti, che batte il Manchester City e si qualifica per le semifinali di Champions League: "Campioni che difendono per 120' con umiltà, come gregari, accettando l'idea che solo così avranno una chance per vincere. Ancora una volta ha fatto la differenza il carisma di Ancelotti, che solo a Napoli non ha funzionato...".