SSCNapoli sui social: "Il nostro ricordo va alle vittime del terremoto che colpì il Friuli"

Attraverso un post sul profilo ufficiale X, la SSCNapoli ha voluto ricordare la strage causata dal terremoto che il sei maggio 1976, esattamente quarantotto anni fa, mise in ginocchio il Friuli provocando migliaia e migliaia di vittime: "A quarantotto anni esatti dal quel tragico evento, il nostro ricordo va alle migliaia di vittime del terremoto che, il 6 Maggio 1976, colpi il Friuli".

Ricordiamo che la partita di stasera contro l'Udinese sarà sospesa per qualche secondo nel primo tempo, al quarto d'ora di gioco circa, proprio per commemorare i caduti nel tragico evento. L'iniziativa è del club bianconero che ha annunciato: "A 48 anni da una tragedia che ha segnato e segnerà per sempre la nostra terra, Udinese Calcio non dimentica il terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. Una ferita profonda per il nostro popolo che sarà commemorata in occasione della partita di lunedì sera che cade nel giorno del 48esimo anniversario.

Alle 21.00 e 12” , orario in cui si verificò la scossa, Udinese e Napoli interromperanno per qualche secondo la partita in segno di rispetto per ricordare le 965 vittime che resteranno per sempre nei nostri cuori. Inoltre, nel pre gara, i bianconeri, a fine riscaldamento, porteranno un mazzo di fiori in curva Nord proprio in onore delle vittime".