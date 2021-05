Ziliani: "Paratici minaccia arbitro e Juve vince, al Napoli un arbitro nemico storico e rischia la Champions"

Paolo Ziliani, su Twitter, commenta in maniera durissima le vicende arbitrali dell'ultimo turno di Serie A: "La Serie A col verme è quel campionato in cui un arbitro minacciato da Paratici regala una punizione, la Juve vince e va in Champions; e un arbitro nemico storico del Napoli, quindi VAR fisso al Napoli, tace per un gol valido annullato (e il Napoli magari perde la Champions)"

La Serie A col verme è quel campionato in cui un arbitro minacciato da #Paratici regala una punizione, la Juve vince e va in #Champions; e un arbitro nemico storico del #Napoli, quindi #VAR fisso al Napoli, tace per un gol valido annullato (e il Napoli magari perde la Champions) pic.twitter.com/sAPgc7wliF — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 3, 2021