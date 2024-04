Azzi: "Anarchia senza il totem Spalletti, lo spogliatoio è rimasto senza riferimenti"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha analizzato su X la stagione disastrosa del Napoli.

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha analizzato su X la stagione disastrosa del Napoli: "Due estati fa il Napoli ha fatto piazza pulita dei vecchi leader, ma c'era un totem come Spalletti e dalla rivoluzione è sbocciato l'inatteso scudetto. Poi però è andato via pure il totem, non sono cresciuti i nuovi leader e lo spogliatoio è rimasto senza riferimenti. Anarchia".