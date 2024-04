SSCNapoli sui social: "Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto!"

Attraverso il profilo ufficiale X, la SSCNapoli si complimenta con l'Inter per la vittoria dello scudetto 2023/24

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso il profilo ufficiale X, la SSCNapoli si complimenta con l'Inter per la vittoria dello scudetto 2023/24, grazie alla vittoria di stasera per 2-1 nel derby contro il Milan. Passaggio di consegne tra campioni d'Italia: "Congratulazioni all’Inter per la vittoria dello Scudetto!".