VIDEO - Al Genoa non basta Gudmundsson, il Frosinone strappa un punto: 1-1, gol e highlights

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Finisce in parità la sfida del "Ferraris" fra Genoa e Frosinone. Un 1-1 che serve molto di più alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco che compie un piccolo passo in avanti nella lotta per non retrocedere. A decidere il match un gol di Reinier che ha risposto al calcio di rigore di Gudmundsson. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).