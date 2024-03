VIDEO - Colpo Verona con Folorunsho, 1-0 a Lecce e D'Aversa perde la testa: gli highlights

Il Verona batte 1-0 il Lecce aggiudicandosi la sfida salvezza, allontanandosi dal terzultimo posto e inguaiando i salentini.

Nel lunch-match della 28ª giornata di Serie A, il Verona batte 1-0 il Lecce aggiudicandosi la sfida salvezza, allontanandosi dal terzultimo posto e inguaiando i salentini che hanno vinto solo una delle ultime 12 gare. La gara del Via del Mare è stata decisa da un gol di Folorunsho al 17' , con la decisiva deviazione di Baschirotto.

Clima infuocato nel finale: dopo il triplice fischio di Chiffi, Henry si becca con Pongracic in campo e viene raggiunto da Roberto D'Aversa, che aveva appena stretto la mano a Baroni. L'allenatore giallorosso affronta a brutto muso il belga e gli rifila una testata non particolarmente violenta, rosso per entrambi e polemiche inevitabili. Di seguito gol e highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).