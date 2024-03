L'Inter crede ad Acerbi e non lo multa: pronta strategia difensiva in caso di squalifica

L’Inter crede ad Acerbi. Non lo multa. Ma lo convoca per «un confronto al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera (domenica, ndr)», come è stato annunciato nel comunicato diffuso subito dopo l'ora di pranzo.

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i vertici del club nerazzurro hanno avuto già modo di parlare con Acerbi, che ha assicurato di non aver rivolto nessun insulto razzista a Juan Jesus. "Il confronto, che avverrà già oggi, probabilmente in mattinata, servirà però ricostruire in maniera più dettaglia quando avvenuto tra l’ex-Lazio e il difensore del Napoli. L’obiettivo, evidentemente, è anche quello di raccogliere elementi che potrebbero essere utili per una strategia difensiva. Chiaramente, in viale Liberazione, vogliono attendere quanto delibererà il Giudice Sportivo, recuperando anche il referto dell’arbitro La Penna".