Roma, le ultime dall'allenamento: Lukaku e Smalling a parte, De Rossi ritrova un difensore

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma di Daniele De Rossi, dopo il successo di ieri a Udine nel recupero dall'ultima parte della sfida contro l'Udinese, si è ritrovata questa mattina a Trigoria per una seduta di scarico e di preparazione alla prossima sfida contro il Napoli al Maradona. Sia Romelu Lukaku che Chris Smalling hanno proseguito nel proprio lavoro a parte rispetto al resto del gruppo e quindi la loro presenza per la gara contro il Napoli è più che mai incerta.

Discorso diverso per Evan Ndicka: il difensore, dopo il malore accusato al Bluenergy Stadium e gli esami strumentali approfonditi del caso, è tornato a lavorare regolarmente col gruppo a disposizione di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso domani, alla vigilia della gara, non parlerà come di consueto in conferenza stampa.