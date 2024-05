L'offerta del Chelsea per Osimhen: Lukaku, un giovane e 90 mln cash

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul futuro del nigeriano

"PSG e Chelsea si stanno contendendo Victor Osimhen". Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul futuro del nigeriano: "La destinazione preferita dell'attaccante nigeriano è quella inglese anziché francese. Il Chelsea però non giocherà l'Europa che conta e non ha dalla sua grande disponibilità economica per pagare la clausola da 130 milioni al Napoli. Tuttavia a VO9 avrebbero garantito un ingaggio ben più alto dei 10 milioni che oggi percepisce alla corte del presidente De Laurentiis.

Il Chelsea sarebbe intenzionato ad offrire 80-90 milioni cash al Napoli per il cartellino di Victor Osimhen. A questa somma, aggiungerebbe il cartellino dell'attaccante Romelu Lukaku più il cartellino di un giovane per arrivare alla cifra della clausola rescissoria. Il Psg invece garantirebbe praticamente tutto l'esborso cash della clausola senza alcun tipo di contropartita tecnica per abbassarne il valore".