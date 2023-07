FOTO - Coppa Italia, annunciato il tabellone: per il Napoli ipotesi Toro e poi Juve, le milanesi solo in finale

Era già trapelato, ma ora è anche ufficiale il nuovo tabellone della Coppa Italia 2023/24 che vedrà il Napoli provare la rincorsa verso il settimo trionfo della sua stortia. La formula è la stessa, con i soliti ingressi scaglionati: 8 club partono dal turno preliminare, 28 dai trentaduesimi e le migliori 8 classificate dell'ultimo campionato di Serie A (tra cui ovviamente il Napoli) direttamente dagli ottavi di finale.

Rischio Napoli-Juventus ai quarti

Nessun sorteggio, ma si segue la classifica con il numero 1 che spetta però all'Inter, vincitrice della Coppa, il numero 2 al Napoli scudettato, il '3' alla Lazio seconda e così via. Per creare gli abbinamenti si segue il consueto schema: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Quindi il Napoli è inserito nella parte bassa di destra del tabellone, con il numero 2, accoppiata con la settima classifica del campionato, la Juventus, nell'eventuale quarto. Di seguito il progetto dei quarti sulla carta:

- Inter-Fiorentina

- Milan-Atalanta

- Napoli-Juventus

- Lazio-Roma

Il percorso

Lunga però la strada prima dei quarti di finale. Il Napoli entrerà nella competizione a partire dagli ottavi. La più accreditata per sfidare gli azzurri in gara secca al Maradona è il Torino che però dovrà vincere prima il secondo turno preliminare e poi il terzo contro la vincente di Frosinone-Pisa. Ottavi e quarti saranno disputati sicuramente in casa, al Maradona, mentre la semifinale come al solito in due match di andata e ritorno, con la seconda (con eventuali supplementari) tra le mura amiche. Nel lato del Napoli le possibili sfidanti in semifinali sono Roma o Lazio. Le milanesi, infatti, sono entrambe dall'altro lato.