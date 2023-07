Cds - Osimhen leader con la Spal: si lavora per sbloccare rinnovo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen: leader in campo, leader del mercato. Ieri, con una prestazione da assatanato anche senza gol, ha confezionato una grande risposta ai tifosi innamorati e comprensibilmente preoccupati: lui lotta, lui è sempre lo stesso anche in una fase delicata dal punto di vista contrattuale. Adl e il suo agente Roberto Calenda continuano a lavorare per sbloccare la trattativa, per trovare quell’accordo tanto atteso che non è ancora stato annunciato. Lo scrive il Corriere dello Sport.