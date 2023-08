Napoli-Apollon 2-0, le pagelle: Lobo già al top e la condizione generale cresce, Osi-Cholito spietati e Raspa positivo

Le pagelle di Napoli-Apollon 2-0

Meret 6 - Un tiro telefonato nel primo tempo, per il resto un po' di giro palla e mai realmente impegnato.

Di Lorenzo 6 - Cresce alla distanza e sicuramente arriverà pronto all'esordio stagionale. Arriva spesso in zona pericolosa, ma con Raspadori prima e Elmas poi non viene premiato molto in sovrapposizione. Il gioco senza un esterno puro è più orizzontale, ma non demerita (dal 45' Zanoli 6 - Poche occasioni per affondare, viene coinvolto solo nel finale di gara e quindi tiene la posizione con ordine e sbaglia poco in costruzione)

Rrahmani 6 - Ordinato, sempre concentrato, chiude una buonissima prova con grande naturalezza e senza prendersi particolari rischi. Pronto ad un'altra stagione da punto fermo difensivo, a maggior ragione senza Kim (dal 65' Ostigard 6 - Entra bene, con applicazione, e domina sulle palle alte nel finale di partita. Pur partendo dietro nelle gerarchie, proverà a giocarsi le sue carte sin dall'inizio della stagione con più maturità rispetto all'anno scorso)

Juan Jesus 6,5 - Usa il fisico, di mestiere, in un paio di circostanze. Ma vive un pomeriggio relativamente tranquillo dovendo più che altro far uscire bene il pallone quando l'Apollon alza la pressione. Nella ripresa si guadagna mezzo punto con un bellissimo lancio a premiare la profondità del Cholito (dal 78' Natan sv - Primi minuti per prendere più che altro confidenza con i compagni e mostrare la qualità del suo mancino in costruzione. Fisicamente è già pronto, arrivando dal campionato brasiliano che è già in pieno svolgimento).

Olivera 6,5 - Complice il contrattempo di Mario Rui, ha giocato molto ed è già in buonissime condizioni. Arriva spessissimo sul fondo, complice anche la buona intesa con Kvara, ed alla seconda verticale trova Osimhen per il primo gol (dal 65' Mario Rui 6 - Oltre una ventina di minuti di buona qualità, dopo il problemino fisico, per riprendere ritmo e candidarsi ad una maglia da titolare già dalla prima giornata)

Elmas 6 - Solito jolly, inizia da mezzala, senza strafare, poi passa esterno ma più che dare ampiezza prova a buttarsi dentro perchè i rifornimenti da quelle parti non sono così frequenti. Esce per un risentimento da valutare (dal 45' Politano 6 - Dà un pò di vivacità in più, partendo più largo prima di stringere anche se non senza diverse imprecisioni)

Lobotka 7 - Il migliore, indubbiamente. Già reattivo, lucido, nel difendere in avanti stroncando sul nascere le ripartenze dell'Apollon. Smista palla ad una velocità già superiore ai compagni e si fa anche sentire in non possesso. Tiene botta nella ripresa, senza particolari cali, e Garcia poi lo risparmia nel finale (dall'81' Zerbin sv)

Zielinski 6,5 - Smaltito l'infortunio (di mercato), torna titolare, super-motivato ed ispirato e lo si vede sin dai primi scambi, in diverse giocate d'alta scuola ed anche diversi recuperi difensivi. Bello lo scambio che porta Olivera al colpo di testa, ma complici le caratteristiche offensive di Raspadori è lui ad agire qualche metro più basso del solito (dal 65' Cajuste 6 - Prima mezzala, poi da play con l'uscita di Lobotka, tenendo bene la posizione e facendo intravedere la pulizia e la qualità nel suo gioco)

Raspadori 6,5 - Diversi recuperi alti, da lì partono le azioni più insidiose del primo tempo. Stringe molto, poi dopo la mezz'ora scambia posizione con Elmas e da mezzala offensiva è sempre nel vivo del gioco tra qualche sventagliata su Kvaratskhelia, assist (anche di tacco) per Osimhen e soprattutto diverse belle verticali (sempre per il nigeriano). 90' in campo che possono significare molto sulla considerazione che Garcia ha di lui

Osimhen 6,5 - Non alza la pressione come sa fare, deve anche gestirsi dopo gli ultimi allenamenti ai box per la botta alla caviglia. Minuti preziosi per ritrovare la brillantezza perché su diversi attacchi alla profondità - in particolare uno su assist di Raspa - non ha ancora il suo caratteristico strappo letale. Da avvoltoio d'area fa comunque la differenza sbloccando la partita (dal 65' Simeone 6,5 - Entra e segna, come da copione, tanto per entrare subito in clima campionato. Attacca la profondità dettando il lancio a Juan Jesus e di ottima fattura anche il pallonetto. Scalpita, con la fame di sempre, su ogni pallone)

Kvaratskhelia 6,5 - Gli manca forse un po' di brillantezza giusta per l'ultima sterzata, l'ultimo allungo quando arriva da lunghe progressioni, fisiologico dopo l'ultimo periodo a parte per la contusione, ma è comunque il più attivo lì davanti. Spesso se ne porta a spasso un paio e lancia più volte Olivera, come in occasione del gol in cui trov l'imbucata da top player (dal 65' Lozano 6 - Entra con un buon piglio, dopo tutte le vicissitudini dell'ultimo periodo, spesso si mette in proprio ma senza incidere)