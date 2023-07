VIDEO HIGHLIGHTS - Il Napoli non va oltre l'1-1 con la SPAL: gol e sintesi del match

Il nuovo Napoli targato Rudi Garcia conclude con un pareggio la prima parte della preparazione estiva.

Il nuovo Napoli targato Rudi Garcia conclude con un pareggio la prima parte della preparazione estiva. A Dimaro, infatti, i campioni d'Italia non sono andati oltre l'1-1 contro la Spal. Estensi in vantaggio con un super gol di Puletto poco dopo l'ora di gioco, dopo tante occasioni non concretizzate dal Napoli, e pari azzurro con Anguissa solo ad un quarto d'ora dalla fine. Di seguito gli highlights (clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube).