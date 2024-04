Allegri e la Juventus del futuro: "Ad agosto l'obiettivo sarà di nuovo lo Scudetto"

"Ora dobbiamo rimanere concentrati, perché le squadre dietro stanno facendo punti. Dobbiamo essere bravi a fare una bella partita e tornare a vincere"

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha spiegato più nel dettaglio l'importanza, dal suo punto di vista, della qualificazione alla prossima Champions League:

Cosa manca alla Juventus per lottare per lo scudetto?

"Su questa domanda deve rispondere la società e chi fa il mercato. Io faccio l'allenatore e non il mercato. Noi dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo Champions. Questo ci permetterebbe di vedere la Juventus su più competizione e poi c'è l'aspetto economico che non dobbiamo dimenticare. Ora dobbiamo rimanere concentrati, perché le squadre dietro stanno facendo punti. Dobbiamo essere bravi a fare una bella partita e tornare a vincere in campionato".

Come catalogherebbe la sua stagione con la vittoria della Coppa Italia?

"Non sono le mie imprese ma quelle di tutti. Di una società forte, di una squadra forte. Quando siamo alla Juventus tutti devono avere l'ambizione di vincere. Poi se gli altri sono più bravi, bisogna lavorare per migliorare. Per una società italiana l'importante è qualificarci per la Champions. Per noi arrivare ai nostri obiettivi sarebbe un successo. Poi a tutti piace vincere, però bisogna arrivare al raggiungimento del nostro obiettivo. Bisogna cercare di rientrare in Champions League perché giocare tante competizioni è molto bello, ci saranno sì più partite ma sarebbe bellissimo".

La Champions sposta così tanto?

"Sono aziendalista, faccio l'allenatore in campo, ma le società oggi sono aziende. Bisogna centrare gli obiettivi, soprattutto nel campionato italiano la partecipazione alla Champions ti sballa il bilancio, è questione di numeri. La sfida negli anni della Juventus è essere competitivi all'interno della sostenibilità, questa sarà una bella sfida per la Juventus perché il prossimo agosto, quando ricomincerà il campionato, partirà per vincere. Poi magari non succede, ma per chi lavora alla Juventus l'ambizione e l'obiettivo deve essere quello di ottenere il massimo risultato".